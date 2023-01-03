حصول أول توأم على المركز الأول على مستوى الجمهورية تحت 6 سنوات بذهبية الجمهورية في لعبة الجمباز

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصلت الطفلتان التوأم تاليا وتالين حسام الدين، من محافظة كفر الشيخ، على المركز الأول وذهبية بطولة الجمهورية في الجمباز، كأول توأم في البطولة تحت سن ست سنوات، في المسابقة التي أقيمت باستاد مدينة نصر في بطولة الجمهورية والتي أقامها الاتحاد المصري للجمباز.

وكرمت المدرسة الدولية الحكومية الطفلتين التوأم، لفوزهما بالمركز الاول، بحضور المعلمين والطلاب، وولي أمر التوأم، معبرين عن سعادتها بالفوز والتكريم، كما عبر والدي الطفلتين عن شكرهما لإدارة المدرسة، لحرصها على تكريم المتفوقين في كافة المجالات، وخاصة المجال الرياضي.

وقال الدكتور حسام الدين، والد الطفلتين، إننا نهدي فوز توأمه للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي سبق أن كرم شقيقتهما ريتام حسام، مؤكداً أنه سعيد بفوز الطفلتين وخاصة أنهما في سن جميل أقل من 6 سنوات، في الواقعة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة الرسمية الدولية، في اطار تشجيع المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، للموهبين من الاطفال في كافة المجالات، وتشيجعهم على المشاركة في المسابقات سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، فقد فازت الطفلتان التوأم بالمركز الاول على مستوى الجمهورية في لعبة الجمباز وحصلا على الميدالية الذهبية، مشيراً إلى ان المدرسة حريصة على تكريم كل أبنائها الأطفال لتشجيهم، وتشيع زملائهم على التفوق الرياضي، مهنئا والدي الطفلتين بفوزهما في أول بطولة على مستوى الجمهورية تشاركان الطفلتان فيها.



الطفللة سعيده بالفوز



الطفلة التميزة



سعادة الطفلة



تالين حسام الدين بطلة الجمهورية في الجمباز



بطلة الجمهورية في الجمابز تاليا حسام الدين



التوأمان الفائزان بذهبية الجمباز تحت 6 سنوات



اهتمام ورعاية للطفلتين



الطفلتان الفائزتان



الطفلة الفازة