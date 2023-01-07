اليوم السابع
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السبت، 07 يناير 2023 10:19 م
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مخطوط يحتوي على الأناجيل الأربعة يفوز بجائزة "قطعة الشهر" في متحف كفر الشيخ

السبت، 07 يناير 2023 10:04 م
مخطوط يحتوي على الأناجيل الأربعة يفوز بجائزة "قطعة الشهر" في متحف كفر الشيخ المخطوط الفائز
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، عن فوز القطعة رقم 1 كقطعة شهر يناير 2023، بأعلى نسبة تصويت، وهى عبارة عن مخطوط يحتوي على الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا)..

ومتحف كفر الشيخ يعلن شهريا من خلال مسابقة عن قطعة الشهر، فيتم التصويت عليها لأفضل قطعة أثرية بالمتحف من خلال عدة قطع يتم ترشيحها للفوز خلال هذا الشهر في تلك المسابق.

ونظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية للأطفال من كنيسة السيدة دميانة، تلوين ورسم الاشجار،احتفالا بالعام الميلادي الجديد.

وعلى جانب أخر كشف متحف كفر الشيخ خلال بيان له أن شكل المراقب قديما وكيفية استخدامها، مؤكداً أن القدماء المصريين لهم تاريخ طويل في بناء المراكب، يمتد من عصر ما قبل الأسرات إلى يومنا هذا، حيث كان للمسطحات المائية التي تتميز بها مصر عاملاً مُهِمًّا لمساعدة المصري القديم في صناعة السفن ومعرفة الطرق الملاحية، وخاصة نهر النيل الذي ساعد في التواصل بين شمال مصر وجنوبها، وأيضًا التواصل مع الحضارات المختلفة، قدم المتحف نموذجا من القوارب استخدمها المصري القديم والتعرف على تاريخ القوارب واستخدمها المتعدد مثل النقل والأغراض الترفيهية والجنائزية .


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