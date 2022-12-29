دورة تدريبية بمتحف كفر الشيخ وأطفال يرتدون الزي الفرعوني.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتم متحف كفر الشيخ فعاليات ختام الدورة التدريبية المقامة للعاملين بوزارة السياحة والآثار بعنوان «التوثيق المعماري والرسم الأثري باستخدام برنامج الاوتوكاد» بالتعاون بين وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا وقطاع المتاحف متمثل في متحف كفر الشيخ والتي أقيمت في متحف كفر الشيخ في الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر 2022.

وسلم الدكتور أسامة فريد، مدير عام المتحف، وحاتم الطبلاوي، مدير المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا شهادات الحضور من المتدربين الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية لهم داخل المتحف،كما تفقدوا قاعات المتحف لمشاهدة القطع الأثرية النادرة به وأعلنوا عن سعادتهم البالغة بزيارة المتحف وفخرهم بمصريتهم.

كما استقبل متحف كفر الشيخ أطفال بإحدى الحضانات، الذين ارتدوا الملابس الفرعوني، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية بقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة. كما أبدى الأطفال سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.



أطفال يرتدون الزي الفرعوني



الحضور من العاملين بوزارة السياحة



الزي الفرعوني يزين اطفال حضانه بكفر الشيخ



تسلي شهادات التقدير



تكريم المتميزين



جانب من زيارة الاطفال لمتحف كفر الشيخ



دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة