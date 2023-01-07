محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس في طنطا

الغربية - فريق المحافظات

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بطنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا خلال العظة، على أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير .

وكان قد كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القائمين على تنفيذ القوافل التعليمية التنويرية بالمحافظة والتي تم تنفيذها بكلا من المحلة الكبرى وزفتى بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتنمية المحلية، بهدف النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وخلال كلمته أكد رحمي على أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاهتمام بتعليمية، وعليه فقد أولت المحافظة اهتماماً بالغا بتنمية الإنسان والاهتمام بتنويره وتعليمه، مشيداً بالقوافل التي تم تنفيذها وخاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، إذ تعود المحافظة من أكثر المحافظات إقبالاً على القوافل، كونها تتضمن مجموعة من الأستاذة الخبراء في مختلف المواد الدراسية ووضع الامتحانات.

ووجه رحمي وكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين على تنفيذ القوافل بالتوسع فيها لتشمل دورات تدريبية للمعلمين أنفسهم من قبل خبراء وضع الامتحانات، وذلك بهدف تطوير أداء المعلمين وخلق جيل جديد من المعلمين القادرين على الربط بين مهارات التدريس وطرق الإجابة عن الامتحانات بنجاح.