محافظ الغربية يكرم القائمين على القوافل التعليمية التنويرية بالمحافظة

الغربية - فريق المحافظات

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، القائمين على تنفيذ القوافل التعليمية التنويرية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بكلا من المحلة الكبرى وزفتى بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتنمية المحلية، بهدف النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وخلال كلمته أكد "رحمى"، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاهتمام بتعليمية، وعليه فقد أولت المحافظة اهتماماً بالغا بتنمية الإنسان والاهتمام بتنويره وتعليمه، مشيداً بالقوافل التي تم تنفيذها وخاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، إذ تعود المحافظة من أكثر المحافظات إقبالاً على القوافل، كونها تتضمن مجموعة من الأستاذة الخبراء في مختلف المواد الدراسية ووضع الامتحانات.

ووجه رحمي وكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين على تنفيذ القوافل بالتوسع فيها لتشمل دورات تدريبية للمعلمين أنفسهم من قبل خبراء وضع الامتحانات، وذلك بهدف تطوير أداء المعلمين وخلق جيل جديد من المعلمين القادرين على الربط بين مهارات التدريس وطرق الإجابة عن الإمتحانات بنجاح.