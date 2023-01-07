محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد في مختلف الكنائس.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

هنأ أشرف عطية، محافظ أسوان، الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بالمحافظة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الود والمحبة، ويرافقه نائبى المحافظ غادة يحيى وأحمد شعبان، بجانب أشرف فؤاد السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات الأخرى المحافظة.

كان فى استقبال المحافظ والقيادات، بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس والذين أعربوا عن تهنئتهم للمحافظ بعد حصوله على أفضل محافظ عربى فى جائزة التميز الحكومى العربى.

أشار محافظ أسوان، إلى روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس أثناء تهنئته للأقباط فى فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

وتابع، بأن مظاهرة الود والتآخى التي عمت أعياد الميلاد المجيد فى الكنائس والشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر لم تفرق بين المسلمين والمسيحيين بل كانت مشاركة وطنية واسعة و لم تكن أبداً تقليداً شكلياً بل جوهرياً.

ومن جانبه أعرب الأنبا بيشوى عن تقديره وامتنانه لما لمسه من مئات المسلمين بالمحبة و الأخوة الصادقة والذين توافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط فى احتفالات عيد الميلاد المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ليعكس ذلك قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق، مضيفاً أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد.

وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجيلين حيث كان فى استقباله الدكتور إيميل أنور ممثل عن مجلس الكنيسة والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وعلى رأسهم أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم.

فيما قدم محافظ أسوان تعازيه لشعب الكنيسة من الأقباط الأرثوذكس لوفاة القمص جوارجيوس عبد الملاك شنود وكيل المطرانية بإدفو ، وكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بعد خدمة باذلة لأكثر من 42 عاماً .



جانب من جولة محافظ أسوان والقيادات للكنائس



محافظ أسوان والقيادات يهنئون الاقباط