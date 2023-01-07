اليوم السابع
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استقبال حافل لـ"أشرف عطية" فى أسوان بعد فوزه بأفضل محافظ عربى.. صور

السبت، 07 يناير 2023 03:00 م
استقبال حافل لـ"أشرف عطية" فى أسوان بعد فوزه بأفضل محافظ عربى.. صور صورة تذكارية خلال الاستقبال الحافل
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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استقبلت القيادات والعاملون بديوان عام محافظة أسوان، والمديريات الخدمية والمحلية، أشرف عطية، محافظ أسوان، بالأغانى الفلكلورية والتراثية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية لتهنئته بمناسبة حصولة على أفضل محافظ عربى بجائزة التميز الحكومى العربى.
 
وأعرب محافظ أسوان، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة والتى تعكس روح التلاحم والفريق الواحد ، وهو الذى كان عاملاً أساسياً فى فوز المحافظة بجميع أجهزتها بهذه الجائزة بعد 3 سنوات من الإخلاص فى العمل والإجتهاد لتحويل أسوان قبلة للتنمية والإستثمار والسياحة.
 
وأضاف المحافظ، فى بيان صحفى، أن جائزة التميز الحكومى العربى جاءت لتتوج حجم المشروعات التى تم وجارى إنجازها ليتطابق الملف الذى تقدمت به المحافظة مع الواقع الفعلى بعد قيام لجنة مجلس أمناء الجائزة بتفقد كافة عناصر المسابقة ، والتأكد من أن الهدف من كل هذه الجهود هو تحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.
 
تقديم الورود للمحافظ
تقديم الورود للمحافظ

جانب من استقبال محافظ أسوان
جانب من استقبال محافظ أسوان

صورة تذكارية خلال الاستقبال الحافل
صورة تذكارية خلال الاستقبال الحافل
 

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