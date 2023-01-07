اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 06:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بمجلس مدينة شرم الشيخ وواحة فؤاد ومبنى الرصد الأمني

السبت، 07 يناير 2023 06:40 م
فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بمجلس مدينة شرم الشيخ وواحة فؤاد ومبنى الرصد الأمني المحافظ خلال المتابعة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  اليوم السبت، عدداً من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لافتتاحها، حيث قام بجولة على ساحة العلم أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، واعمال اللاند سكيب والباركينج استعدادا لافتتاح مبنى المجلس.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المبانى صديقة البيئة، كما يعد من المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وتم الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات اعلى المبنى.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير قرية التراث البدوى بمنطقة السفارى بشرم الشيخ حيث جار إنشاء صرح جديد ومنطقة جديدة كإضافة وعنصر جذب سياحى جديد فى مدينة شرم الشيخ (واحة فؤاد)، والواحة تضم مطعم مندى عربى، كأول مطعم بمدينة شرم الشيخ، متخصص فى عمل المندى عن طريق الدفن، وفرق استعراضية والفلكلور السيناوى، ومخيمات تراثية بدوية، والمكان يتسع لعدد 60 فرد، ومزود بمسرح يقام عليه يوميا فقرات استعراضية، وأماكن مخصصة لورش العمل بالزى البدوى، وبعض الديكورات التراثية.

وتفقد المحافظ إنهاء الأعمال الإنشائية لمبنى الرصد الأمنى الموحد استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل..

يشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارى تنفيذها بالتعاون مع ادارة الاشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومستشارى المحافظ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى الشركات القائمة بالتنفيذ..

 

 

DSC_4080
DSC_4080

 

DSC_4093
DSC_4093

 

DSC_4123
DSC_4123

 

DSC_4224
DSC_4224

 

DSC_4237
DSC_4237

 

 

جنوب سيناء

تطوير جنوب سيناء

شرم الشبيخ

خالد فودة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة