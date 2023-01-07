فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بمجلس مدينة شرم الشيخ وواحة فؤاد ومبنى الرصد الأمني

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عدداً من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لافتتاحها، حيث قام بجولة على ساحة العلم أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، واعمال اللاند سكيب والباركينج استعدادا لافتتاح مبنى المجلس.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المبانى صديقة البيئة، كما يعد من المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وتم الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات اعلى المبنى.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير قرية التراث البدوى بمنطقة السفارى بشرم الشيخ حيث جار إنشاء صرح جديد ومنطقة جديدة كإضافة وعنصر جذب سياحى جديد فى مدينة شرم الشيخ (واحة فؤاد)، والواحة تضم مطعم مندى عربى، كأول مطعم بمدينة شرم الشيخ، متخصص فى عمل المندى عن طريق الدفن، وفرق استعراضية والفلكلور السيناوى، ومخيمات تراثية بدوية، والمكان يتسع لعدد 60 فرد، ومزود بمسرح يقام عليه يوميا فقرات استعراضية، وأماكن مخصصة لورش العمل بالزى البدوى، وبعض الديكورات التراثية.

وتفقد المحافظ إنهاء الأعمال الإنشائية لمبنى الرصد الأمنى الموحد استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل..

يشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارى تنفيذها بالتعاون مع ادارة الاشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومستشارى المحافظ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى الشركات القائمة بالتنفيذ..



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