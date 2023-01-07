محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ ويقدم التهنئة للأقباط

جنوب سيناء - ياسر عامر

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بزيارة إلى كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على رأس وفد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والأوقاف، وممثلى عدة جهات مختلفة.

كان فى استقبال المحافظ والوفد المرافق له، الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وكبار القساوسة بالكاتدرائية، فى جو تسوده المحبة.

أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن تلك المناسبات تعد فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، لافتاً أن هذا ما اعتاد عليه أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين قطبى الأمة، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

وأضاف فوده، أن روح المحبة والتماسك والترابط التى تجمع بين جميع طوائف الشعب المصرى تتجلى فى أبهى صورة لها فى مصر، وتعطى المثل والقدوة فى التسامح بين الأديان، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء فى بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى فى مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه رحب الأنبا أبوللو بمحافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التى تدل على عمق المحبة والأخوة بين طوائف الشعب المصرى العظيم بصفة عامة، وشعب جنوب سيناء بصفة خاصة، معرباً عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم فى مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين، وفى نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية للحضور.