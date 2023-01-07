طالبتان تعثران على 24 ألف جنيه في توك توك بالغربية وتعيدانها لصاحبها

الغربية محمد طارق

عثرت طالبتان بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، على مبلغ 24 ألفا و500 جنيه داخل مركبة "توك توك" استقلتاه خلال الذهاب إلى أحد الدروس الخصوصية عقب نهاية اليوم الدراسي، فقامتا بإبلاغ أولياء أمورهما الذين نشروا خبر العثور على مبلغ مالي على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ظهر صاحبه.

وقالت حنين أنور إنها فور العثور على المبلغ المالي، قامت على الفور بالاتصال بوالدها وطلبت منه مساعدتها هي وصديقتها في العثور على صاحبه، موضحًه إنه قام على الفور بنشر خبر ومكان العثور على المبلغ بجميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأهالي المدينة.

وأضافت جلسنا أنا وزميلتي ووالدي وأقاربي نستقبل الاتصالات وجاءت لوالدي اتصالات كثيرة جدًا ولم تتطابق الموصفات إلا مع شخص واحد يعمل محصل بشركة الكهرباء بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والأموال كانت ضمن تحصيله وفُقدت من الحقيبة الخاصة به خلال توجهه لمنزله.

وأشارت إلى أنه عندما حدد المحصل عدد المبلغ الذي تم العثور عليه وأنه متطابق تمامًا مع ما وجدناه، فطلب والدي منه الحضور ومعه إثبات شخصية والتوقيع على استلام المبلغ، مضيفه كنا سعداء عندما علمنا أنها أموال عمله وكاد فقدانها أن يُفقده عمله وبفضل الله كنا السبب في إعادتها له وإدخال الفرحة على قلبه.

فيما قال أنور ياسر عبد الغفار والد إحدى الفتاتين، إن محصل الكهرباء كان في قمة الفرح وعرض على بنته وصديقتها مكافأة إلا أنهما رفضوا المكافأة، وأكدوا أن الأهم من المال هو إغاثة الشاب الذي كان سيفقد وظيفته.