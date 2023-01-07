الداخلية العراقية تفتح تحقيقا في اشتباكات وقعت أثناء افتتاح خليجي 25

وكالات

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25.

وقال الشمري، في مقطع فيديو تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمت إعادة تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل، وإعادة النظر بموضوع التنظيم، وكذلك إعادة النظر بالطرق وتوزيعها وانسابية السير، وكان لمديرية المرور الجزء الكبير في ذلك".

وأضاف أنه "تم تعزيز قوة أمن الملاعب بأعداد إضافية، وجاري العمل للوصول إلى تنظيم متكامل بنسبة 100% من غير أي شائبة تشوب عمليات الدخول والتنظيم والأمن"، متعهداً بأن "المباريات المقبلة لن يتكرر فيها ما حصل في افتتاح خليجي 25".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإجراء عملية تحليل شامل واستعراض لأهم الأمور التي رافقت الافتتاح ومباراة الأمس"، مبيناً أن "هناك أموراً فنية وتنظيمية سيتم تحليلها".

وتابع: "عقدنا عدة اجتماعات بحضور محافظ البصرة، وقائدي عمليات البصرة وشرطتها، والقيادات الأمنية الأخرى، وتم استعراض جميع الأمور ووضع الحلول لها"، معلناً "الاستعانة بوحدات من بغداد وكذلك من البصرة".

بدوره، قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال: "ناقشنا مع وزير الداخلية، الأحداث التي حصلت يوم أمس، في افتتاح خليجي 25 لمعالجتها، وكان هناك اجتماع بين محافظ البصرة ووزير الداخلية لعدم تكرار ما حصل أمس".

وأكد درجال، "الحرص على تصحيح ما حصل في مباراة الافتتاح حتى لا يتكرر"، مردفاً بالقول: "نعتذر من الجماهير العراقية والخليجية على ما حدث، ونقول لهم إنه لن يتكرر".

وختم رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، بالقول: إن "الافتتاح كان مبهراً وحظي بإشادة من الجميع".

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو تظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، أمس الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.

وبينما لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على الموقف، أعلنت البعثة الكويتية انسحابها، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية كويتية.