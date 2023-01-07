اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعتذر لوفد الكويت لما واجهه من صعوبات خلال افتتاح "خليجي 25"

السبت، 07 يناير 2023 02:03 م
العراق يعتذر لوفد الكويت لما واجهه من صعوبات خلال افتتاح "خليجي 25" رئيس العراق عبد اللطيف راشد
أ ش أ

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قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتذارا للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة، للملعب أمس، خلال حفل افتتاح بطولة "خليجي 25".

وقال الاتحاد - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، "إنه يعرب عن أسفه الشديد لخُروج بعض الأمور التنظيميّة عن إطارها الصحيح في مراسيم افتتاح فعاليات البطولة".

وأعرب رئيس الاتحاد، عدنان درجال، بحسب البيان، عن أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورةِ الرئيسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيم البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداءً من مبارياتِ اليوم الثاني للبطولة.

وأشار "درجال" إلى أن ما حدثَ من أمورٍ تنظيميةٍ لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي، لافتاً إلى أن الاتحاد الكويتيّ كان من أشد الداعمين لإقامةِ البطولة في مدينةِ البصرة.

 


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