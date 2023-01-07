اعرف نسب تنفيذ المشروعات الخدمية بديرب نجم فى الشرقية أبرزها رصف الشوارع وإنارتها

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب مح افظ الشرقية ، مع صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جاري تنفيذ العمل بمشروعات الرصف والتطوير بنطاق المركز ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022/ 2023 م ومنها، إستكمال مبنى مجمع المصالح الحكومية بنسبه تنفيذ 30٪ وبتكلفة مليون و 673 ألف جنيه، وإستكمال مبنى الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو بنسبه تنفيذ 50% وبتكلفة 500 ألف جنيه، و رصف شوارع المدينة بنسبه تنفيذ 10% وبتكلفة 11 مليونا و150 ألف جنيه، وإستكمال أعمال إنارة طريق ديرب نجم /الزقازيق بنسبه تنفيذ 100% وبتكلفة 690 ألف جنيه.

ولإعادة الإنضباط بشوارع وميادين المركز قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم خلال عام 2022 م بتحرير 28 محضر إشغال ضد الباعة الجائلين وأصحاب المحال لعدم إلتزامهم بالأماكن المخصصة لهم وافتراش بضائعهم بحرم الطريق ، فضلاً عن إزالة 345 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 292 لافتة مرخصة وتحرير 98 محضر ضد أصحاب المقاهي والكافيتريات المخالفة وغلق 2 مركز للدروس الخصوصية، وتحرير 600 محضر ضد أصحاب محال تجارية مخالفة ورفع 167 ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع والطرق العامة والميادين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، كما تم شن حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالات في المهد لعدد 507 حالات تعد على أملاك الدولة (صرف - طرق - رى) بمساحة 25 فدانا و4 قيراط و22 سهما، وتم فصل التيار الكهربائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.