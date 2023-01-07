بشاير الخير.. بدء حصاد الذهب الأحمر "الفراولة" بغيطان الشرقية.. فيديو وصور

الشرقية فتحية الديب

انطلق موسم حصاد الفراولة بمحافظة الشرقية وتشتهر العديد من قرى بمركز بلبيس بزراعة الفراولة، لكونها من محاصيل الخضر ذات العائد الاقتصادى الكبير وتدر عملة صعبة للبلاد بتصديرها بالخارج.

وقال المهندس" طلعت حسين" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه يتم زراعة الفراولة بشتلات منتجة محليا تحت إشراف واعتماد وزارة الزراعة من الأصناف الموصى بها والتى يتم توفير احتياجات المزارعين منها، كما يتم توفير كميات منها للتصدير سنويا وتزرع شتلات الفراولة الطازجة فى سبتمبر وأكتوبر لإنتاج المحصول المبكر لغرض التصدير، وأن عملية الحصاد تتم فى بداية شهر نوفمبر من كل عام بعد اكتمال عملية تلوين الثمرة ونضجها، ويتم جمع الفراولة كل خمسة أيام فى شهور نوفمبر وديسمبر ويناير، وكل ثلاثة أيام فى شهرى فبراير ومارس، ثم كل يومين فى أبريل ومايو ويونيه، أى أن فترات الجمع تقترب كلما ارتفعت درجة حرارة الجو، ويعبأ المحصول فى عبوات مناسبة من البلاستيك أو الكرتون وهى عبارة عن صناديق وينقل المحصول بعد الجمع مباشرة للتسويق.

وقال المهندس قطب عبد السميع، مدير إدارة بلبيس الزراعة، إنه تم زراعة 500 فدان من محصول الفراولة بنطاق مركز بلبيس، لكونه محصول تصديرى، لكونها من الخضر التى تستخدم طازجة أو مصنعة كمربى وهى من المحاصيل التى لها مكانة ملموسة فى الزراعات التصديرية، منوها أن يتم زراعة الفراولة بطريقتين الفريش والفريجو، ويتم حصاد الفريش قبل الفريجو لكونها لا تحتاج تحضير مثل الفريجو، ويتم ترويجها من خلال تجار لتصديرها، لما معروف عن فراولة بلبيس من نضجها فضلا عن كونها محصول مجزى والفدان يغطى تكاليفة وهامش الربح مربح، كما أن الفلاح يحمل على محصول الفراولة محصول الثوم، لكونه مفيد لحماية الارض، والفدان يعطى انتاجية من 7 إلى 10 أطنان.



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حصاد-الفراولة-بالشرقية-(3)



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