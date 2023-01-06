مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى 3 حوادث منفصلة بالوادى الجديد

الوادي الجديد- فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه، كما أصيب 8 آخرين، في 3 حوادث مرورية منفصلة، اليوم الجمعة، فى محافظة الوادى الجديد، حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة توفيت في حادث مروري بزمام المركز.

تبين انقلاب دراجة نارية بمدينة الفرافرة أسفر عن مصرع ياسر سيد ناصح، 22 عامًا، وإصابة محمد مهدي عبد الله، 32 عامًا بجروح وإصابات متنوعة وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى الفرافرة المركزي، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 45 بطريق " الخارجة- باريس" ما أسفر عن إصابة كل من محمد رجب عاشور 33 عاما ومقيم قرية جورمشين، وأحمد على محمود، 30 عامًا ومقيم قرية جدة بمركز باريس، الشريعي منصور حسين، 45 عاما ومقيم قرية جورمشين .

كما أسفر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 115 بطريق " الخارجة – أسيوط" عن إصابة 4 أشخاص هم محمود صلاح محمد، 30 عامًا، هلا محمد آدم، 55 عامًا، رضا حسن احمد، 57 عامًا، عبدالباسط حسنين عبدالخير، 61 عامًا، جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج وتحررت محاضر بالحوادث الثلاثة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.