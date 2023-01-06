صحة المنوفية: الانتهاء من تدريب المجموعة الثانية من الأطباء البشريين بالرعاية الصحية

انتهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، من تدريب المجموعة الثانية من الأطباء البشريين بالرعاية الصحية الأولية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وفي إطار إهتمام وزارة الصحة برفع كفاءة الأطقم الطبية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم انتهاء تدريب المجموعة الثانية من الأطباء البشريين بالرعاية الصحية الاولية حيث تم تدريب 40 طبيب على برنامج طب الاسرة، الاحتياجات الخاصة، الاسعافات الاولية ، IMCI ، السن المدرسي ، مهارات ادارية ، النيابات والبعثات والطب الشرعي، تنظيم الاسرة، المناطق الطبية المتكاملة ، الأعمال الوقائية واعمال مكتب الصحة ، سونار ، الامومة والطفولة، بمركز التدريب الاقليمي بشبين الكوم .

وفي ختام فعاليات التدريب قامت مديرة ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية الدكتورة ايمان زهران، بتسليم المتدربين شهادات التدريب وشهادات ساعات التعليم الطبي المستمر، موجهة المتدربين بضرورة تطبيق ماتم التدريب عليه لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، وتم التنسيق من خلال الدكتورة نجلاء فتحي، والدكتورة أمنية عزمي منسقي التدريب بادارة الرعاية الاساسية وجرجس موريس.