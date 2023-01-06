حملات فجرية على المخابز للتأكد من انتظام عملية بيع الخبز المدعم بالدقهلية ‎

الدقهلية :محمد الحبشي

شنت مديربة التموين بالدقهلية، حملات متفرقه فجر اليوم علي عدد من المخابز، للتأكد من عمليه سير وبيع الخبز المدعم للمواطنين، في نطاق مركزي دكرنس والمنصورة

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم ضبط 10 مخابز للتلاعب بوزن رغيف الخبز المدعم وإنتاجه ناقص الوزن

ضبط 8 مخابز للتصرف فى إجمالى 46 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 2.300 طن

ضبط 3 مخابز لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، والتشديد على المتابعة المستمرة لكافة المنشآت التموينية، وسير منظومة الخبز وتأدية مهامها بتفانى وإخلاص وأداء متميز وتشكيل الحملات بشكل يومى لضمان وصول الدعم لمستحقيه