اليوم السابع
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حملات تموينية مكبرة بالمنوفية.. تحرير 177 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

الجمعة، 06 يناير 2023 07:00 ص
حملات تموينية مكبرة بالمنوفية.. تحرير 177 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 177 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.
 
وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.
 
وأوضح أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأى مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.
 
وأشار إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

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