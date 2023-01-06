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أقباط البحيرة يحتفلون بقداس الميلاد.. والأنبا باخوميوس: يعكس روح الوحدة الوطنية

الجمعة، 06 يناير 2023 09:40 م
أقباط البحيرة يحتفلون بقداس الميلاد.. والأنبا باخوميوس: يعكس روح الوحدة الوطنية أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد
البحيرة - فريق المحافظات

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احتفلت الكنيسة القبطية بالبحيرة، مساء اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد وتوافد عدد كبير من الأقباط على الكنائس المختلفة بالمدن والمراكز للاحتفال وسط حالة من البهجة والسرور، كما توافدت القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف على مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور لتهنئة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية بعيد الميلاد.

شارك فى احتفالات عيد الميلاد بمطرانية البحيرة  الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد عباس السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

من جانبه أكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، أن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد يعكس مدى رسوخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى، مضيفاً أن ميلاد السيد المسيح هى ذكرى غيرت مجرى التاريخ، معربا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يرسى فى عهده قواعد الوحدة الوطنية.

وفى هذا السياق كثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من تواجدها لتأمين كافة الكنائس بالمحافظة أثناء عيد الميلاد، وقامت قوات الأمن بوضع الحواجز الحديدية والبوابات الإلكترونية بحرم الكنائس خاصة مقر مطرانية الأقباط بمدينة دمنهور.

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (1)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (1)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (2)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (2)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (3)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (3)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (4)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (4)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (5)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (5)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (6)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (6)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (7)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (7)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (8)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (8)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (9)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (9)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (10)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (10)

 

أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (11)
أقباط البحيرة يحتفلون بعيد الميلاد (11)

 

 


احتفالات عيد الميلاد

محافظة البحيرة

عيد الميلاد

الكنيسة القبطية

كنيسة دمنهور

عيد الميلاد المجيد



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