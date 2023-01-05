اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 05:54 م
أكرم القصاص
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تيسيراً على عملاء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة

140 فرعا من فروع البنك الأهلى المصرى تفتح أبوابها يومى الجمعة والأحد القادمين

الخميس، 05 يناير 2023 04:47 م
140 فرعا من فروع البنك الأهلى المصرى تفتح أبوابها يومى الجمعة والأحد القادمين البنك الأهلي المصري
كتب أحمد يعقوب

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يتيح البنك الأهلي المصري 140 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.

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