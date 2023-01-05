140 فرعا من فروع البنك الأهلى المصرى تفتح أبوابها يومى الجمعة والأحد القادمين

يتيح البنك الأهلي المصري 140 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.
تيسيراً على عملاء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة
140 فرعا من فروع البنك الأهلى المصرى تفتح أبوابها يومى الجمعة والأحد القادمينالخميس، 05 يناير 2023 04:47 م
البنك الأهلي المصري
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