اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة: تطوير منطقة النزهة 2 ورصف شارعى 27 والخمسين

الخميس، 05 يناير 2023 01:00 ص
نائب محافظ القاهرة: تطوير منطقة النزهة 2 ورصف شارعى 27 والخمسين إبراهيم صابر - نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن منطقة النزهة 2 بحى السلام أول تشهد أعمال لرفع كفاءة المنطقة حيث يتم استعجال العمل فى البنية التحتية للمنطقة وتحديدًا شارع 27 والخمسين تمهيدًا لأعمال الرصف لشارعى 27 وشارع الخمسين وتم التوجيه للحى المختص بالمتابعة المستمرة لكافة الجوانب الخدمية لسكان المنطقة من أعمال النظافة وإزالة الإشغالات وإيجاد الحلول السريعة لكافة المعوقات التى تواجه سكان المنطقة..

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن منطقة النزهة 2 تحت نظر المسئولين وهناك خطوات جادة لتطوير المنطقة سوف يلاحظها السكان خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

وفى سياق أخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستودع أسطوانات بوتاجاز عين الصيرة فى إطار جولاته اليومية المفاجئة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر البوتاجاز وحصول المواطنين عليه بالسعر الرسمى المحدد، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع.

 

كما قام محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددا على ضرورة وضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر وبصورة واضحة ومقروءة للمواطنين.

 

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات إحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

 


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