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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع المدعمة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع المدعمة وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على  شراء كمية 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، وكمية 12 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين ،كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

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اليوم السابع بلس



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