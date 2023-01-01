حملات لإزالة المبانى المخالفة بحلوان ودار السلام والمعادى

كتب ــ سيد الخلفاوى ️

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التصدى بكل حزم لجميع صور البناء المخالف ، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، وأنه لا للبناء المخالف والتعدى على حرمة القانون، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة من جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لوقف أعمال البناء المخالف حرصا على حقوق الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم، وبمتابعة وحرص مستمر طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي إطار رفع درجة الاستعداد داخل أجهزة الأحياء التنفيذية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، تابعت "عبد المنعم" مجهودات حي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي رئيس الحي بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالحملات المستمرة .

وأسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء مخالف داخل موقف العباسية القديم بشارع منصور وبالمخالفة للقانون، وتمت الإزالة فى المهد وإبلاغ مدير الادارة الهندسية بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لفرض سيادة القانون ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي دار السلام بقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي حيث تم إيقاف أعمال وإزالة شدة خشبية وسقف خرسانه مخالف ومقامه بدون ترخيص بالعقار الكائن 17 شارع سليمان إبراهيم بنطاق حي دار السلام.

واستمرار لجهود التصدى للمخالفات والقضاء على التعديات وفرض حالة من الانضباط للشارع قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعادي بقيادة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، وبالتعاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات بالحى بالمرور على أراضى أملاك الدولة، وتم إزالة مخالفة بجوار محمية وادى دجلة.

وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى المستمر، ومتابعة ما يتم من أعمال بنطاق أحيائهم وتفعيل دور مشرفي المربعات باستمرار التواجد الميدانى ورصد كافة اشكال التعديات والمخالفات والتعامل معها الفوري، وأهابت بجميع المواطنين بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية.