مزارع الأقصر تواصل موسم حصاد الكرنب والقرنبيط لتوفيرها بالأسواق.. صور

تشهد مزارع محافظة الأقصر، استمرار العمل اليومى فى الموسم الشتوى المميز بحصاد محاصيل الكرنب والقرنبيط ، والتى تتهافت الأسر على تجهيزها لأولادهم فى الشتاء، حيث إن الكرنب أحد الأكلات التى لا تخلو منها مائدة طوال فصل الشتاء.

وفى هذا الصدد يقول المهندس أحمد عبد الحميد صاحب مزرعة خضراوات بمدينة إسنا، إن الكرنب من المحاصيل الشتوية، حيث تبدأ زراعته فى شهر يوليو، وتستمر فى الأرض حوالى 5 أشهر، حتى تصبح قابلة للحصاد، وتحصل على 9 ريات للمياه طوال فترة زراعتها وأول رية تكون بعد زراعة الكرنب بـ5 أيام، حيث إن فدان الكرنب يأخذ من 5 آلاف إلى 10 آلاف شتلة وهو محصول مجهد للمزارع طوال فترة زراعته، خاصة أنه يحتاج إلى عناية مستمرة ورشه بالمبيدات حتى لا يصاب بدودة الأرض.

ويضيف المهندس أحمد عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن محصول الكرنب يزرع على عروتين الأولى فى الصيف للبيع فى الشتاء والثانية فى الشتاء لبيعها فى الصيف وهى نوع آخر، حيث إن الكرنب الشتوى هو الكرنب البلدى أما الصيفى يطلق عليه "البطة" ويتميز فى الشكل عن الكرنب البلدى، لكن الكرنب البلدى يكون الإقبال عليه أكثر من الثانى، ويتم الحصول على الشتلات من مديرية الزراعة وتكون فى برنيكات كل برنيكة بها عدد محدد من الشتلات، موضحاً أن مواصفات الكرنب البلدى أن يكون الورق ملفوف بشكل كبير حول بعضه البعض ولا يعطى مساحة للهواء، خاصة مع نزول الندى الذى يصيب كثيرا من الزرع بالعجز ويجعله غير قادر على الالتفاف حول بعضه البعض، مشدداً على أن الكرنب الذي يتم زراعته فى شهر يوليو هو الكرنب البلدى ويكون مذاقه طيب لأنه يأخذ وقت أكبر فى الأرض حتى يكون جاهز للأكل، بينما الكرنب البطة طعمه يختلف عن البلدى كثيرا ويستخدم أكثر فى السلطات ويكون له شكل دائرى مميز عن الكرنب البلدى كثيف الأوراق الخضراء.

وأكد صاحب المزرعة أنه يتم أيضاً العمل بحصاد محصول القرنبيط والذي يعد من الخضراوات التي تنتمي إلى عائلة الملفوف وتنتشر زراعته في المناطق الساحلية ذات الرطوبة العالية والجو المعتدل، ومن صفات القرص الجيد من القرنبيط بأن يكون بياضه ناصع وكروي منتظم غير محبب، ويفيد القرنبيط الجهاز الهضمي لأنه غني بالألياف وبحمض الأسكوربيك والنياسين بالإضافة إلي احتوائه على عنصر الحديد والكالسيوم وفيتامين أ، كما أنه يدخل في صناعة المخللات.

القرنبيط خلال حصاده بالمزارع



الكرنب المزروع داخل الصوبات بالأقصر



حصاد محصول الكرنب فى المزارع



كميات الكرنب خلال حصادها بالمزارع