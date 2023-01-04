حياة كريمة تقدم دعما كبيرا لأهالى وأطفال نجع الفوال فى الأقصر.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير يحصل عليه نجع الفوال بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأت خطط دعم النجع منذ عدة شهور بمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم الجيد وتنمية النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الأكثر احتياجا.

وفى بداية العمل بمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال منذ شهور، تمت معاينة قطعة الأرض المقترح إقامة محطة رفع صرف صحي بها تخدم أهالي نجع الفوال والعمارات السكنية، وتم العمل على تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال من أجل محاربة الفقر والنهوض بالمستوى معيشي للسكان وتوفير الحياة الافضل والمناخ الجيد، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النشاط الاقتصادي، وتم عمل مركز خدمات ليضم حضانة للأطفال تعمل بنظام تعليم منهج المنتسوري، كما تم العمل على إعادة إحياء وإعمار أكثر من 200 منزل بنجع الفوال ويتكون المنزل من هيكل خرساني وأساسات مسلحة مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب، حيث أن أغلب المنازل بالمنطقة كانت غير آمنة ولا تصلح للسكن بما يهدف إلى إقامة سكن آمن وكريم للمواطنين.

وفى خطوات دعم الأطفال بنجع الفوال تمت إقامة أكاديمية العلماء الصغار، المتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة المونتسورى، وهى أول حضانة تضم قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر، إحدى المشروعات التنموية في نجع الفوال بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر، عن فتح الباب للتسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بمنهج المونتيسورى.

واستهدف التدريب الحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في التدريب على كافة التقنيات الخاصة بـ منهج المونتيسورى، والذى يعد من أكثر المناهج الدراسية رغبة في سوق العمل التعليمي، ويتضمن التعليم الجانب النظري والعملي ويتم تقديمه على أيدى مجموعة من المدربين المتخصصين، كما يشمل الحصول على شهادة معتمدة فى منهج المونتسورى، وتم فتح باب التقديم لمدة 5 أيام منذ يوم 23 نوفمبر وحتى الـ27، ليبدأ بعد ذلك البرنامج التدريبى الذى من المنتظر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وجاء التدريب ضمن سلسلة التدريبات التي تقوم بتنفيذها أكاديمية العلماء الصغار بصفة مستمرة، من أجل رفع الوعي بين أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها بطرق التعليم الخاصة بالمونتسورى، وهناك إقبال كبير عليها خاصة أن كافة البرامج التدريبية يتم تقديمها بالمجان.

وانتهت الأكاديمية مؤخراً من تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج على أيدي مدربين متخصصين تضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعى لدى الأطفال وطرق التعايش مع البيئة المحيطة ومساعدة الطفل من فرط الحركة والخمول إلى الهدوء وتنمية قدراته الإدراكية، ونجحت سلسلة التدريبات التي يتم تنفيذها بالأكاديمية في مجال تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تخريج العشرات من المتخصصات في التعامل مع تلك الحالات من أجل سد العجز في المدربين المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار أربع سنوات منذ افتتاح الأكاديمية في عام 2019.

كما نجحت أكاديمية العلماء الصغار بنجع الفوال، في تدريب 183 متدربا ومتدربة من أبناء الأقصر على طرق التدريس الخاصة بمنهج المنتسوري في قرية نجع الفوال التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حيث إن الحضانة جاءت كواحدة من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير نجع الفوال، وهي مقامة على أحدث طراز عالمي، وتدار بالطاقة الشمسية النظيفة، وقد ساهمت الأكاديمية من خلال برامج التدريب التي تقوم بتنفيذها في توفير 60 فرصة عمل جديدة في مجال تعليم الأطفال ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة.

ومن جانبه أكد محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أن مشروع التنمية المتكامل لنجع الفوال الذى يتم تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يتضمن إحلال وإعادة بناء منازل نجع الفوال، بشكل يضمن خصوصية كل أسرة بإجمالي 94 وحدة سكنية جديدة تماشياً مع مبادئ مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل الشبكة جديدة لكل منزل من منازل النجع، وتوفير خدمات صرف صحي لكل منزل بنجع الفوال، ومن خلال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة، وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة في إطار جهود توفير خدمات الصرف الصحي.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه في عام 2022 تم إضافة مشروع تطوير 64 وحدة سكنية في قرية الدير إلى المشروع، ليصبح إجمالي عدد المنازل التي يتم تطويرها في المشروع 158 وحدة سكنية، كما شهد 2022 بدء العمل في مرحلة جديدة من المشروع، وتوريد وتركيب وتشغيل محطات طاقة شمسية للمدارس التي تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الأقصر، وعدد آخر من المحافظات ليصل عددها إلى 102 مدرسة.

وأوضح محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أنه شملت خطط دعم نجع الفوال خلال الفترة الماضية، العمل على توزيع أكثر من 38 منحة عينية في صورة مشروعات فردية لأهالي نجع الفوال بقرية الدير، حيث شارك في تسليم مشروعات التمكين الاقتصادي عبارة عن منح عينية لأهالي نجع الفوال بقرية الدير ضمن مشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير في وجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الشراكات المثمرة وتقديم الدعم والتعاون من قبل الجهات الحكومية والتنفيذية للمجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الجبالى، أنه تم تسليم الأهالي 38 منحة عينية متمثلة في صورة مشروعات فردية للمستفيدين من أهالي نجع الفوال ( تربية أغنام – ماكينات حرث – ماكينات ري – ماكينات خياطة).



أول أكاديمية لذوي الهمم بحياة كريمة بالأقصر تدعم 183 متدرب



أول أكاديمية لذوي الهمم بحياة كريمة بالأقصر



برنامج تدريبي للأطفال ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى إسنا



برنامج تدريبي للمونتسورى ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى إسنا



تطوير منازل نجع الفوال بمدينة إسنا



جانب من برنامج تدريبي للمونتسورى ضمن حياة كريمة في قرى إسنا



دعم 183 متدرب على منهج المنتسورى بإسنا



سعادة أهالى نجع الفوال بالمنازل الجديدة



فرحة الأهالى بدعمهم فى قرية نجع الفوال بإسنا