حافظ على نفسك.. أسباب تجعل الإصابة بالكدمات أسهل

كتبت ميرفت رشاد

تشير الكدمات إلى علامة حمراء أو زرقاء أو أرجوانية كبيرة على الجلد يتغير لونها أثناء الشفاء، وتحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية الدقيقة والنزيف تحت الجلد، نصاب جميعًا بكدمات عرضية من الاصطدام بالأشياء أو السقوط على أرضية صلبة، إذا كنت تعاني من الكدمات بسهولة شديدة ، فيجب أن تعرف سببها ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أسباب سهولة الكدمات



الشيخوخة

تساهم مجموعة من العوامل في حدوث الكدمات مع تقدم العمر ، مثل:



ترقق الجلد



انخفاض مستويات الكولاجين والإيلاستين - بروتينات النسيج الضام التي تعزز مرونة الجلد وثباته وتوفر تبطينًا للأوعية الدموية.

تباطؤ التئام الجروح



فقدان الدهون الموجودة تحت الجلد والتي تعمل على عزل وحماية الأوعية الدموية.

الأدوية



كما تقلل بعض الأدوية والمكملات العشبية الموصوفة من ميل الدم إلى التجلط ، مما يؤدي إلى المزيد من الكدمات والنزيف على سبيل المثال:

مميعات الدم



يصف الأطباء هذه الأدوية للحفاظ على الدم سيولة لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ومع ذلك ، عند القيام بذلك ، تتداخل هذه الأدوية مع تخثر الدم ، مما يزيد من خطر حدوث كدمات ونزيف بسهولة. الامثله تشمل:



أسبرين



مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومسكنات الآلام



المكملات الغذائية والأعشاب



قد تتداخل بعض المكملات الغذائية والأعشاب أيضًا مع وظيفة الصفائح الدموية ، مما يتسبب في إصابتك بكدمات بسرعة.

ثوم

الجنكة

الجينسنج

زيت سمك

الصبار

شهدت بالميتو

نبتة سانت جون

جرعة عالية من فيتامين هـ

تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب لك الكدمات بسهولة ما يلي:



الهيموفيليا



وهي مجموعة من اضطرابات النزف الوراثي بسبب نقص عوامل التخثر VIII (8) أو IX (9) مما يسبب نزيفاً مفرطاً وكدمات شديدة.

مرض فون ويلبراند (VWD)



VWD هو اضطراب نزيف وراثي يحدث بسبب نقص عامل فون ويلبراند (VWF). يساعد هذا العامل الصفائح الدموية على الالتصاق ببطانة الأوعية الدموية في موقع الجرح، تلتصق هذه الصفائح الدموية في النهاية ببعضها البعض وتشكل جلطة. عدم وجود ما يكفي من VWF يمنع التصاق الصفائح الدموية ، ويؤدي إلى كدمات ضخمة ومنتفخة ونزيف واسع النطاق.

نقص غذائي



فيتامين ك من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تلعب دورًا في تكوين عوامل التخثر ، وبالتالي الحد من النزيف. يمكن أن يسبب نقصه سهولة النزيف والكدمات.

يساعد فيتامين سي على تقوية الأوعية الدموية الصغيرة ويقلل من قابلية الجلد للكدمات. وبالتالي ، في حالة نقص الجلد ، يكون أكثر عرضة للكدمات . علاوة على ذلك ، فإن نقص فيتامين سي يسبب أيضًا نزيفًا في اللثة ونزيفًا في الأنف.

انخفاض عدد الصفائح الدموية



الصفائح الدموية هي خلايا الدم التي تشكل سدادة لوقف النزيف، يعرضك نقص الصفائح الدموية لخطر الإصابة بكدمات ونزيف بسهولة .