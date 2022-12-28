هيئة الدواء: السبانخ تؤثر على أدوية الجلطات والثوم يهدد بحدوث نزيف

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية فى دليلها الإرشادى لأشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، وذلك للتعامل الآمن مع الأدوية، حيث إن الهدف من الدليل وجود توثيق مرجعي لأهم النصائح التى يحتاجها المريض للتعامل الآمن مع الدواء.

وأوضحت الهيئة أن تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ، أو البروكلي، أو البقدونس تقلل من فاعلية الوارفارين الذى يستخدم فى علاج الجلطات لأن هذه الأوراق غنية بفيتامين K، كما أن تناول الأسبرين أو الوارفارين مع الثوم أو الزنجبيل بشكل مفرط يؤدي لزيادة فرصة حدوث نزيف لأنهما يؤديان إلى زيادة سيولة الدم.

وأكدت الهيئة أنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورًا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعًا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات، فإذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات يطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.

لذلك يختلف تأثير بعض الأدوية بتناول الطعام من عدمه، فبعض الأدوية قد تعمل بشكل أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما تأخذها على معدة فارغة أو مليئة بالطعام، كما أن هناك بعض الأدوية التى ينبغى تعاطيها أثناء الأكل حتى لا تضر المعدة فاختلاط الطعام بالدواء يعمل على الحد من هذا الخطر.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء الإرشادى.