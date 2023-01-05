تموين الأقصر تعلن بيع 543 طن أرز حر بسعر 15 جنيها للكيلو على تجار التجزئة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الدكتور مدير المديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة بيع سلعة الأرز الحر على مستوى المحافظة، حيث إنه تم الإشراف على بيع كمية قدرها 158,320 طن أرز حر بفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة من جملة كمية واردة قدرها 289,900 طن على والمتبقي منها كمية قدرها 131,580 طن ويتم المتابعة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توزيع كمية قدرها 385 طن من الأرز الحر عريض الحبة معبأ للبيع للمواطنين بسعر الكيلو 15 جنيها على تجار التجزئة واردة من خارج المحافظة و يتم بيعها للمواطنين تحت إشراف المديرية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أنه يتم تشكيل لجان ‏تفتيش، تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز.

ومن جانبه وجه الدكتور على المصيلحى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها إلى ‏‏1300 مجمع استهلاكى، كما وجه المصيلحى الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدى لكل السلاسل التجارية فى المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وأشار على المصيلحى، فى بيان صحفى، أنه حرصاً ‏من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين، وافق على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الارز الخاص بها وطرحه بالأسواق، تحت إشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج ( 1 كيلو/ ‏جرام )، وعدم جواز تعبئة الارز الابيض في عبوات تزيد ‏عن ( 1 كيلو / جرام )، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز، كما وجه المصيلحي مديري المديريات بتوجيه انذار الى ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتى لم تقم بالتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الانذار لإتمام التعاقد وألا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ ‏إجراءات الغلق فوراً.