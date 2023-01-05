تدريب الفتيات على مهنة التفصيل فى المنيا والقليوبية ضمن "حياة كريمة"

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن متابعة الاختبار النظرى والعملى النهائى للبرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابيوها أبو قرقاص، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في تقريره للوزارة، أنه حضر فعاليات ختام البرنامج التدريبى وعمل الاختبار النهائى للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بحضور علاء عبد المعبود مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، بعد انتهاء مدة الساعات التدريبية المقررة للدورة التدريبية ومدتها 150 ساعة تدريبية وشمل الاختبار جانبين نظرى وآخر عملى .

وأكد مدير المديرية أنه بعد انتهاء التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة في المحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .

وفي سياق متصل، اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية الدورة التدريبية المنفذة بوحدة المتنقلة الموجودة بقرية طحانوب بشبين القناطر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتوفير فرص تدريب وعمل ملائمة وحقيقية للشباب تراعى فيها متطلبات سوق العمل واحتياجاته داخل المحافظات مع تكثيف التوعية باهمية ريادة الأعمال وعمل مشروعات صغيرة فهى السبيل نحو التنمية المستدامة.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية في تقريرها الذى تلقته الوزارة، انه تم انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 18 متدرب تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" إستهدافاً للقرى الأكثر إحتياجاً، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان "محافظ القليوبية" واستكمالاً لإنطلاق اعمال وحدة التدريب المتنقلة بقرية طحانوب بشبين القناطر .

وأضافت مدير المديرية ان البرامج التدريبية تتم تحت إشراف مدير المديرية، وعزة نصر مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحضر ختام التدريب محمود جعفر مدير مركز التدريب بالخانكة، منوهة إلى انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق ببرامج التدريب المجانية التى تنفذها المديرية من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية أو مقر الوحدة المتنقلة أو من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة بالمحافظة لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة.



المتدربات على مهنة التفصيل في القليوبية



تدريب السيدات على مهنة الحياكة والتفصيل في القليوبية



دورة تدريبية لسيدات المنيا