اليوم السابع
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انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل ببنى سويف

الخميس، 05 يناير 2023 11:40 ص
انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل ببنى سويف وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات
بنى سويف- هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم انتظام امتحانات صفوف النقل، والتي انطلقت اليوم، الخميس، حيث يؤدى أكثر من 70 ألف تلميذ وتلميذة من طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية في 680 مدرسة "رسمي وخاص"، بالتزامن مع أداء نحو 66 ألف و590 طالباً وطالبة بالصف الأول الإعدادى الامتحان في أكثر من 450 مدرسة على مستوى مدارس إدارات التعليم  بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة  محمد عبد التواب ، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب،، مع متابعة للمدارس للوقوف على  استمرارية جاهزيتها  وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

وتفقد وكيل الوزارة عدداً من اللجان للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات،ومستوى الأسئلة ومدى وضوحها وجودة الطباعة والالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول ،مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات و القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب وكذلك جميع المشاركين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس أثناء سير الامتحانات والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية قبل بدء اللجنة من توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان و توفير كافة التيسيرات  والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

 ولفت وكيل التعليم إلى تكليفاته للقائمين على الامتحانات بضرورة توفير حجرة بالدور الأول لطلاب الدمج والحالات المرضية تخفيفا عليهم من الصعود للأدوار العليا ،و الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم مع ضرورة التواصل المستمر بين غرف العمليات بالمديرية والإدارات  لتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات (1)
وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات (1)

 

وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات (2)
وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات (2)

 

وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات (3)
وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات (3)

 


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