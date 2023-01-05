ختام البرنامج التدريبى لتنمية فنى المعامل الجدد بالتأمين الصحى في بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات فنى المعمل الجدد"، في إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بنى سويف والهيئة العامة للتأمين الصحى، بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن التدريب عقد على مدار يومين، وشارك فيه نحو 20 من فنيي المعامل الجدد، وحيث حاضر فيه كل من الدكتور حسن الجبالى مسئول المعامل بالفرع محاضرة بعنوان "بروتوكولات المعامل داخل معامل التأمين الصحى"، والدكتورة حنان خلف مدير إدارة الجودة محاضرة بعنوان "معايير الجودة داخل المعامل"، والدكتورة مها رويعي مسئول مكافحة العدوى محاضرة بعنوان "سياسات مكافحة العدوى داخل المعامل.

شهد التدريب الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة بقيادة الدكتورة فاتن عمارة وحضور الدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشئون الطبية، والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب.