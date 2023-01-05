اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 07:02 م
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السجن المشدد 15 سنة لسائق لحيازته مخدر الهيروين فى الإسكندرية

الخميس، 05 يناير 2023 05:48 م
السجن المشدد 15 سنة لسائق لحيازته مخدر الهيروين فى الإسكندرية المستشار جمال عقرب رئيس المحكمة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من  المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، والمستشار محمد عزيز وكيل النائب العام، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "ع.ج.س" وتغريمه 100 ألف جنيه، لما أسند إلية ومصادرة المواد المخدرة المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية وكذلك مصادرة السيارة محل الواقعة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10184 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، بورود بلاغ يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب بأن التحريات السرية توصلت لقيام المتهم سائق، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما في ذلك السيارة محل البلاغ فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال استقلاله السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته عدد لفافة بلاستيكية هيروين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لفافات تحوى قطع متحجرة ومسحوق الهيروين المخدر ،وبتفتيشه عثر علي مبالغ مالية وهاتف محمول.

وثبت من تقرير المعمل الكيمائى أن عدد 4 لفافات بلاستيكية شفافة ضبطت داخل السيارة تحوى على مسحوق بعضه متحجر ثبت احتوائها على جوهر الهيروين المخدر وزنت 219,10 جرام، وكذلك لفافة شفافه ضبطت بحوزة المتهم تحوي علي مخدر الهيروين وزنت 26,10 جرام والسيارة محل البلاغ .

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.

 


أخبار الإسكندرية

مخدر الهيروين

محكمة جنايات الإسكندرية

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