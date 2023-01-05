السجن المؤبد لأمين خزينة بشركة غزل ونسيج لاختلاسه مبلغا ماليا بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، والمستشار أحمد ماهر وكيل النائب العام، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، غيابيا بالسجن المؤبد للمتهم " م.إ.م" امين خزينه، وألزمت المتهم برد المبلغ 473467 جنيه، وتغريمه مبلغ مساو لقيمة ما اختلسه وعزله من الوظيفة لمدة 3 سنوات، مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 38725 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله .