الأمير هاري يكشف تفاصيل تعرضه للضرب من قبل شقيقه ويليام في كتاب جديد

كتبت: نهال أبو السعود

يروي الأمير هاري في كتابه المرتقب بعنوان "Spare"، ما يقول إنه هجوم جسدي من قبل شقيقه ويليام الذي أصبح الآن أمير ويلز في الوقت الذي انهارت فيه علاقتهما بسبب زواج الأمير الأصغر من الممثلة ميجان ماركل، وفقا لصحيفة الجارديان التي حصلت على مقتطفات حصرية من الكتاب.

وصف هاري المواجهة في منزله بلندن في عام 2019 ، ويقول إن ويليام وصف ميجان بأنها "صعبة" و "وقحة" وهو ما وصفه هاري في كتابه بتكرار السرد الصحفي عن زوجته الامريكية، وتصاعدت المواجهة ، كما كتب هاري ، إلى أن "أمسك بي ويليام من ياقته ، ومزق قلادتي ، و اوقعني على الأرض".

المشهد الاستثنائي، الذي يقول هاري أنه أدى إلى إصابة واضحة في ظهره ، هو واحد من العديد من المشاهد في سبير ، التي ستنشر في جميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل ومن المرجح أن تثير ضجة كبيرة للعائلة المالكة البريطانية.

وبحسب الجارديان، عنوان الكتاب Spare يأتي من قول مأثور قديم في الأوساط الملكية والأرستقراطية: أن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة ، والثاني بالتالي احتياطي ، في حالة حدوث أي شيء للبكر.

وجاء في الكتاب إنه بعد أن اشتكى ويليام من ميجان، أخبره هاري أنه كان يكرر الرواية الصحفية وأنه يتوقع أفضل، وأضاف ان إن ويليام لم يكن عقلانيًا ، مما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما البعض ثم اتهم هاري شقيقه بالتصرف مثل الوريث ، غير قادر على فهم سبب عدم رضى شقيقه الأصغر بأن يكون احتياطيًا تم تبادل الإهانات ، قبل أن يدعي ويليام أنه كان يحاول المساعدة.

قال هاري: "هل أنت جاد؟ ساعدني؟ آسف - هل هذا ما تسميه هذا؟ هل تساعدني؟ "، يقول هاري إن هذا التعليق أغضب شقيقه الذي أقسم عليه وهو يتقدم نحوه كتب هاري أنه شعر بالخوف ، ذهب إلى المطبخ ، تبعه شقيقه الغاضب.

كتب هاري أنه أعطى لأخيه كوبًا من الماء وقال: "ويلي ، لا أستطيع التحدث إليك عندما تكون هكذا."، وكتب عن حوار دار بينهما: عندما غادر ويليام مرة أخرى ، كتب شقيقه ، "استدار واتصل مرة أخرى:" لست بحاجة لإخبار ميج عن هذا "، اجبته "هل تقصد أنك هاجمتني؟" فقال "لم أهاجمك يا هارولد."