نائب محافظ شمال سيناء يؤكد على سرعة الانتهاء من المحاور بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء على سرعة الانتهاء من محاور العريش، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلن نائب المحافظ فى بيان صحفى أنه تفقد محور الساحل اليوم بمرافقة كل من اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، ورؤساء قطاعات الشركات العاملة فى التنفيذ، ورئيس قطاع كهرباء شمال سيناء ورئيس قطاع المياه وعدد من مديرى الإدارات المعنية والشركات المنفذة، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال الفترة المحددة وطبقا للبرنامج الزمنى المقرر، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى محافظة شمال سيناء.

وخلال جولته التفقدية، تابع نائب المحافظ الأعمال الجارية فى محور الساحل، إلى جانب الأعمال الجارية فى المحاور الأخرى والطرق بمدينة العريش.

وشدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمخطط الزمنى المحدد، مؤكدا على أن محاور مدينة العريش يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطن السيناوى ولتطوير المدينة وربطها بالشوارع الرئيسية ، وأن تطوير المحور الساحلى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى تتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين .