صرف تعويضات لـ19 موطنا بمنطقة توسعات ميناء العريش على ساحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء فى بيان رسمى، قائمة جديدة بعدد 19 مواطنا تقرر صرف تعويضات لهم بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى.

وأوضح البيان انه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثالثة مدخل شاليهات السعد.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء كشف يتضمن أسماء 3 مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم بعد تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 1/1/2023 إلي 15/1/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، وعدد المزارعين 3 مزارعين، تبدأ باسم عيد مسلم لافي، وتنتهي باسم مسلم عيد مسلم لافى.

كما سبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 23 مواطنا، وأوضح بيان ضم قائمة بأسماء تقرر صرف تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد 2022/12/8 .

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت فى وقت سابق أسماء دفعة من المواطنين المستحقين لصرف تعويضات بنطاق توسعات الميناء البحرى بمدينة العريش.

واوضح بيان المحافظة انه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثانية بالميرا- الصحفيين، وطالبت محافظة شمال سيناء، المواطنين استكمال المستندات المطلوبة حسب الموضح في الكشف الذي ضم 36 اسما.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات للمزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 28/11/2022 إلي 12/12/2022 وتضمن البيان أسماء 7 مزارعين من مركزي العريش والشيخ زويد .

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 36 مواطنا من أصحاب منازل متضررة .

واوضح البيان كشف مدون به أسماء مستحقى صرف التعويضات لبعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف.