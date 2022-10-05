ذا صن: رئيسة وزراء بريطانيا ستحضر مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ستحضر قمة المناخ COP 27 التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، فى شهر نوفمبر المقبل .

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن تراس ستحضر قمة COP 27، ولكن بدون صحبة ملك بريطانيا تشارلز الثالث .

وبحسب التقرير، يأتي خبر مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية رغم توقعات بعض النقاد إنها قد تتجنب المشاركة في مثل هذه الفعالية المتعلقة بالبيئة .

ونوهت الصحيفة إلى أنه بينما كان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون مدافعا متحمسا عن قضية صافي انبعاثات صفرية، يعتقد أن تراس أكثر تشككا في الأجندة الخضراء .

وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 ،المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في مصر في الفترة من 6 نوفمبر المقبل، حتى ال 18 من الشهر نفسه .

وتتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم .

ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.