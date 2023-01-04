طقس الشرقية مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور

تشهد محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة غائم وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 9 درجات ونسبة سقوط أمطار 68% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 58% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية بها غيوم من وقت لآخر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما يتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40٪ على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50٪ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.