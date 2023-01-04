كيف يؤثر الطعام على عقلك ومزاجك؟ أكلات صحية

كتبت نهير عبد النبى

هناك روابط بين طعامنا وكيف يؤثر على أجسامنا بما في ذلك أدمغتنا، سواء اخترت وجبات سريعة أو سلطة صحية ، فإن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يؤثر على تفكيرك وحتى مزاجك.

وحسب ما ذكره موقع frederickhealth فإن عقلك يعمل من أجلك، حيث يقود عقلك جميع أنظمة ووظائف جسمك ، لكن هذا المحرك يحتاج إلى وقود لتزويدك بالطاقة خلال يومك. وهذا "الوقود" هو الطعام الذي تأكله.

كيف تغذى دماغك؟

يساعد "الوقود" عالي الجودة عقلك على العمل في أفضل حالاته، والأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تغذي عقلك وتحميه من الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة ومضادات الاكسدة في الجسم، مما قد يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة.

على الجانب الآخر يمكن أن يؤدي "الوقود" المنخفض الجودة إلى إتلاف عقلك ووظائفه. تندرج الأطعمة المصنعة أو المكررة (بما في ذلك السكر المكرر ، على سبيل المثال) ضمن هذه الفئة. تقلل هذه الأطعمة من قدرتك على تنظيم الأنسولين وتزيد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الواقع ، وجدت العديد من الدراسات وجود روابط بين النظم الغذائية السكرية واختلال وظائف المخ - وحتى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب .

تعرف الدراسات في هذا المجال باسم الطب النفسي الغذائي، هذا مجال متنامي لم يتم استكشافه لسنوات عديدة، إذاَ كيف يعرف الباحثون والأطباء الأطعمة التي تؤثر على صحة الدماغ بشكل عام.

فحص القناة الهضمية

تشير عبارة "صحة القناة الهضمية" إلى البكتيريا الجيدة التي تعيش في الجهاز الهضمي، فقد وجد الباحثون أن 95٪ من السيروتونين يتم إنتاجه في الجهاز الهضمي. السيروتونين هو ناقل عصبي يساعد على تنظيم نوم الجسم والشهية، والتحكم في الحالة المزاجية ، ومنع الألم.

وتعمل صحة الأمعاء لدينا أكثر بكثير من مجرد هضم الطعام، ولكنها تؤثر أيضًا على صحتنا العاطفية والعقلية .