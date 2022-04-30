لمرضى الإمساك.. نصائح غذائية تقضى عليه أبرزها السلطة الخضراء

فاطمة ياسر

إذا كنت تعانى من الإمساك فعليك قراءة هذا التقرير للتعرف على أفضل النصائح الغذائية الرائعة، التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الشعور بألم وتعب شديد لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أشار التقرير إلى أن السبب الرئيسى والأساسى فى الإصابة بالإمساك يرجع إلى اتباع حيل غذائية خاطئة، غير غنية بالألياف التى تساهم فى زيادة حركة الأمعاء، وتعمل على تليين المعدة والأمعاء، والحد من الإصابة بالإمساك.

وأضاف التقرير أن عدم تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، لذا عليك تناول من 2 إلى 3 لتر ماء فى اليوم، وذلك للتخلص من المشاكل الصحية المرتبطة بهذا الأمر.

كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن عدم ممارسة الرياضة من عوامل الإصابة بالإمساك، لأن الحركة أثناء ممارسة الرياضة لها دور كبير فى زيادة حركة الأمعاء، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعة عالية السعرات الحرارية والدهون هم الأكثر عرضة للإصابة بالإمساك، لذا عليك تجنب هذا الأمر وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، كطبق السلطة الخضراء والفواكه، مع تناول البروتين من اللحوم منخفضة الدهون.