فاكسيرا تعلن إنهاء مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 712.5 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

قالت شركة فاكسيرا إنه تم الكشف وصرف العلاج بقرارات نفقة الدولة لمرضي السكر وكذلك صرف حقنة RH من خلال قرارات نفقة الدولة.

وأضافت شركة فاكسيرا أنه تم تخصيص موقع وإنشاء عيادة معتمدة لعلاج فيروس C وفيروس B والكشف عن الأمراض غير السارية لتنفيذ البرنامج الرئاسي لدعم المنظومة الصحية في مصر (حملة 100 مليون صحة) والمساهمة فى برنامج الحكومة للقضاء على أمراض الفيروسات الكبدية من خلال إنتاج لقاح كبدي ب.

وتابعت: تم تطوير مركز الوحدة العلاجية بهدف استقبال المرضى بغرض توفير خدمه إعطاء الدم وتطوير مركز الغسيل الكلوى حيث تم زيادة عدد الأسرة من 10 أسرة إلى 18 سريرا.

ولفتت أنه تم إنشاء مركز العلاج الطبيعي بهدف علاج الأمراض الروماتيزمية وأمراض السمنة والنحافة وكذلك لمتابعة مرضى الهيموفيليا وامراض العظام وعمل جلسات العلاج الطبيعي، كما تم تطوير مركز الوراثة بهدف استحداث تحاليل جديدة من خلال لمركز الإرشاد الوراثي التابع لوزارة الصحة والسكان وذلك لتغطية محافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات المحيطة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لحديثي الولادة.

وكشفت عن إنهاء مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومي المتراكمة منذ عام 2002 ، والمقدر لها 712.5 مليون جنيه فى 30/6/2022 واستلام شهادة انقضاء الدين وكافة أصول الصيغ التنفيذية من الاحكام القضائية الصادرة لصالح بنك الاستثمار القومى وأصول السندات الإذنية.