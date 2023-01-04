طالبات جامعة كفر الشيخ يحولن أسوار المبانى لجدران ناطقة برسومات متميزة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تحولت جدران المصالح الحكومية بمدينة كفر الشيخ للوحات ناطقة بلمسات الأيدي الناعمة، طالبات كلية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، وفق البرتوكول بين محافظة كفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية.

وتنوعت الرسومات التي زينت الجدران سواء المدارس أو المستشفيات، أو المعاهد الأزهرية، وغيرهم، والتي عبر خلالها الطالبات عن مشروعات تخرجهن، والتعبير عن أحلام الطفولة، والتي عادوا من خلالها لطفولتهم، ومنهن من عبرن بالجداريات عن التقدم التكنولوجي، ومنهن من عبرت عن الحضارة الفرعونية خاصة ، كفر الشيخ تمتلك كم كبير من الاثار، ومنهن من عبرن عن التراث والطابع الاسلامي، ومنهن من عبرت عن المهن التي تميزت بها المحافظة، من أعمال الزراعة وصيد الأسماك.

وعبرت الطالبات عن سعادتهن بتجربة رسم الجداريات بالشوارع وعلى جدران المدارس والمصالح الحكومية، للمشاركة في تجميل مدينة كفر الشيخ، معبرين عن شكرهم للأطفال الذين شاركوهم في الرسومات، إضافة للأهالي الذين شجعوهم بكلمات، ومشاعر، شجعتهم على إبراز ما بداخلهم من رسومات ولوحات فنية متميزة على الجدران.

وقالت الدكتور داليا أحمد المداح، المشرفة على تنفيذ الجداريات بالمعهد الديني، ومدرس بقسم التربية الفنية ، تعد اللوحة الجدارية مجالا من مجالات الفنون الحديثة التي حظيت بانتشار واسع في العصر الحالي لما لها من قيم جمالية وتشكيلية عديدة، وتساهم الجداريات في رفع وعي المجتمع، وفي محافظة كفر الشيخ تحديدا على أسوار المعهد الازهري المقابل لمستشفى الأورام التي سيقوم الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بافتتاحها قريبا، قام طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية الشعبة الفنية، بتنفيذ جداريات مشروع التخرج الخاص بهم، وذلك بتوجيهات الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وأستاذ النسيج بجامعة كفر الشيخ.

وأضافت الباحثة سماح صبحي شلبي، والتي تطبق عمليا على رسالة الماجستير الخاصة بها، أنه من أهم قدرات الفنان الإبداعية هي الكشف عن طرق جديدة ومبتكرة للفن، فوجهت الدكتورة أماني شاكر، الطلاب بالربط بين مجالي التصوير والتصميم والنسيج من خلال رسم العناصر عبر المظهر السطحي للتراكيب النسجية، فحولت الطالبات الجداران إلى احساس القماش باستخدام الحاسب الآلي كأحد الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في تعلم التراكيب النسيجية، لتوفير الوقت والجهد عوضا عن الطرق التقليدية، وقامت بتنفيذ أجزاء من نسيج المبرد والهانيكوم أو النسيج السادة، تلتها مرحلة اختيار التصميم المراد تنفيذه علي الجدارية، وقامت الطالبات بعمل تصور مقترح للتصميم، وهو ملون بملء الأشكال بالمظهر السطحي للنسيج عبر برنامج الفوتوشوب.

وأضافت سماح شلبي، تأتي بعد ذلك مرحلة رسم وتنزيل التصميم على الجدارية بدقة ،لأن رسم النسيج يحتاج لمهارة عالية، وبعدها تأتي مرحلة تلوين التصميم بألوان زاهية مناسبة، واعتمدت موضوعات الجداريات على فكرة تنمية الأسرة المصرية بناءً على المبادرة الرئيسية حياة كريمة، والدمج بين الفن الشعبي والاسلامي، واخذت التصميمات الطابع الديني، لأن الجداريات منفذة على أسوار معهد ديني ،وأشاد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين بما قام به الطلاب من جهد وعمل لإظهار هذه الأعمال الفنية المتميزة.

وقال الدكتور شادي أحمد، بقسم التربية الفنية، بكلية التربية النوعية، تزينت جدران المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية برسومات متعددة، ضمن مشاريع التخرج للطالبات والطلاب، برعاية ومساعدة الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وأظهرت الطالبات تميز في رسم الجداريات، بحرفية كبيرة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، زين طلاب و طالبات البكالوريوس بقسم التربية الفنية، أسوار المدارس والمعاهد والمستشفيات، ضمن الأعمال التي تقوم بها الطالبات، إضافة للطلاب، تنفيذا للبروتوكول الذي عقد بين المحافظة والجامعة، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لتجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية،، وسبق تزيين وتجميل الأسوار ومصيف بلطيم، برسومات متعددة معبرة عن البيئة المصرية، والمهن التي يعمل بها أبناء المحافظة، ويشرف على الطالبات والطلاب، الدكتورة داليا المداح، وجمال النمر، وشروق راغب.

ومن جانبه أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال التي تقوم بها طالبات كلية التربية النوعية من أعمال تجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية، والرسم على الاشجار، موجهاً الشكر لطلاب وطالبات التربية النوعية على ما بذلوه من جهد لربط كليات الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي ، مؤكداً أن كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ نموذج لربط الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي.



ابداعات الطالبات



ابداعات متميزة



الطالبات المشاركات



جانب من الرسومات على الجدران



جانب من الطالبات المشاركات



جانب من رسومات الطالبات



جدارية نسيجية على جدان معهد ديني



جمتل رسمه الطالبات



رسمه متميزة لطالبات



رسومات متميزة للطالبات



رسومات متميزة



عميد كلية التربية النوعية الدكتورة أماني شاكر مع الطالبات