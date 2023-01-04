ضبط 48 طن أرز أبيض لحجبهم عن الأسواق فى البحيرة بهدف الاحتكار

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة لمواجهة حجب الأرز عن التداول، وبيعه فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 48 طن أرز أبيض داخل مخازن بمركزى دمنهور وحوش عيسى بالبحيرة لحجبهم عن الأسواق بهدف الاحتكار، وتم التحفظ على المضبوطات.



تأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة و التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لاخفاء و تخزين السلع أو احتكارها ، مع طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.



وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وكذا متابعة حركة توريد الأرز ومراقبة حالة التخزين بالشون.



كما أكدت على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.