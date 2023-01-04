صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 5.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، يليه قطاعي البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، وقفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 1.3%، يليه قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 220.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 255.5 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.