رئيس البورصة المصرية: دراسة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية

كتب هانى الحوتى

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إنه يتم دراسة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما سيتم إنشا وتطوير مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.

وأشارت "الدكاني"، إلى أنه تم إنشاء إدارة الترويج وتطوير الأعمال بالبورصة في نوفمبر الماضي بهدف زيادة القيمة السوقية من خلال جذب شركات جديدة للقيد، والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب، مضيفًا في هذا الصدد أن الإدارة تستهدف التواصل مع الجهات الحكومية بهدف استحداث بروتوكولات تعاون لزيادة أحجام وقيم المحافظ الاستثمارية، ودعم الطروحات، واستحداث صانع سوق، كما تتواصل مع شركات القطاع الخاص للطرح بالبورصة من بينها الشركات التي تم شطبها، وهناك 5 شركات أبدت النية في القيد البورصة وجاري تجهيز الأوراق.