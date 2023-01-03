البورصة: تنفيذ صفقة على شركة منازل للتطوير العقارى بقيمة 20 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة منازل للتطوير العقاري بحجم تداول 4 ملايين سهم بقيمة 20 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الأخوة للاستثمار بحجم تداول 98 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 4.6 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون جنيه لعدد 65 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.34%، والعرب على 7.35%، واستحوذت المؤسسات على 20.02% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 18298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6200 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3647 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1284 نقطة.