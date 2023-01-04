اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المشدد 15 سنة لترزى قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات زوجية وسنة مع الإيقاف لزوجها

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:05 م
المشدد 15 سنة لترزى قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات زوجية وسنة مع الإيقاف لزوجها محكمة جنايات بنها -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 سنة لقاتل زوجة شقيقه، والشروع فى قتل شقيقها، وكذلك بالحبس سنة مع الإيقاف لزوج المجنى عليها "شقيق المتهم الأول"، بسبب خلافات زوجية بين المجنى عليها والمتهم الثانى.

 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3407 جنح قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 2383 كلي شمال بنها، أنه في يوم 13/8/ 2022، أقدم كل من "أ ع ر"، ترزى، وشقيقه "م ع ر" 43 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدى عليها بضربات نافذة عدة مرات استقرت بالساعد الأيمن والمرفق لذات اليد، وطعنة استقرت بالجانب الأيسر لبطنها باستخدام سلاح أبيض تسببت في قتل المجني عليها "س ع م م"، زوجة المتهم الثانى، عمدًا بأن أشهر في مواجهتها سلاحًا أبيض "سكين" قاصدًا إزهاق روحها فأحدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي المرفقين والتي أودت بحياتها.
 
وأوضح أمر الإحالة، أن الجناية اقترنت بأخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، حيث شرع المتهم أيضًا في قتل شقيقها المجني عليه، "م ع م م" عمدًا، والذى ما أن ظفر به حتى كاله طعنتين بناحية الصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين" أسقطته أرضًا مغشيًا عليه، قاصدًا قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.
 
وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أدوات ما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "سكين"، كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين.

 


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

مقتل ربة منزل

زوجة شقيقه

خلافات زوجية

بنها



الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تنظر قضية مقتل سائق توك توك على يد عامل بكافيتريا فى طوخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:01 ص

جنايات بنها تسدل الستار على قضية مقتل شقيقين وطفل على أيدى جيرانهم بالخانكة.. والد المجنى عليهم يروى تفاصيل الأزمة ويؤكد: "حق أولادى رجع".. وزوجة إحدى الضحايا: الحمد لله قضاء مصر عادل وننتظر تنفيذ الحكم.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:30 م

"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:43 م

جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش على يد ربة منزل وزوجها بطوخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة