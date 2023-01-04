المشدد 15 سنة لترزى قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات زوجية وسنة مع الإيقاف لزوجها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3407 جنح قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 2383 كلي شمال بنها، أنه في يوم 13/8/ 2022، أقدم كل من "أ ع ر"، ترزى، وشقيقه "م ع ر" 43 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدى عليها بضربات نافذة عدة مرات استقرت بالساعد الأيمن والمرفق لذات اليد، وطعنة استقرت بالجانب الأيسر لبطنها باستخدام سلاح أبيض تسببت في قتل المجني عليها "س ع م م"، زوجة المتهم الثانى، عمدًا بأن أشهر في مواجهتها سلاحًا أبيض "سكين" قاصدًا إزهاق روحها فأحدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي المرفقين والتي أودت بحياتها.

وأوضح أمر الإحالة، أن الجناية اقترنت بأخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، حيث شرع المتهم أيضًا في قتل شقيقها المجني عليه، "م ع م م" عمدًا، والذى ما أن ظفر به حتى كاله طعنتين بناحية الصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين" أسقطته أرضًا مغشيًا عليه، قاصدًا قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أدوات ما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "سكين"، كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين.