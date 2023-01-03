المؤبد لـ4 موظفين تتزعمهم سيدة لاختلاسهم مليونى جنيه بحقوق بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى، وشريف رشدي، بالسجن المؤبد لـ4 موظفين تتزعمهم سيدة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق جامعة بنها، لقيامهم باختلاس والاستيلاء على مبلغ مليوني جنيه، وإلزامهم برد المبلغ وغرامة مثل قيمة المبلغ المستولى عليه.

كان المتهمون وهم من موظفي العهدة وموظفي الخزنة وأمناء الودائع والمختصين بتحصيل الرسوم الدراسية لكافة المراحل والدراسات العليا وغيرها، استولوا على تلك المبالغ من عهدتهم حال قيامهم بارتكاب وقائع تزوير في قسائم التوريد الممنوحة للطلبة، واصطناعهم لدفاتر مقلدة وتحصيلهم للمبالغ لصالحهم.

وتشكلت لجنة بناء على تعليمات رئيس جامعة بنها، بعد ورود تحريات الرقابة الإدارية والتي أفادت بتورط المتهمين في القيام بالاستيلاء واختلاس تلك المبالغ، وباستجوابهم بتحقيقات النيابة العامة ألقى كلا منهم المسؤولية على الآخر.

وبتشكيل لجنة مختصة أخرى من وزارة العدل أمرت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، بندبها وبفحص جميع العهد والمبالغ المتحصلة تبين اختلاسهم واستيلاءهم على المال العام.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمين ودفوعهم بشان عدم مسؤوليتهم، منوهة بأن التهمة ثابتة في حقهم وارتكابهم الجريمة كاملة ولا يعفى من ذلك قيام بعضهم بسداد جزء من المبالغ المختلسة، ومن ثم اخذتهم بأقصى عقوبة حال كونهم من الأمناء على المال العام القائمين باختلاسه، والاستيلاء عليه، مرتكبين لجرائم التزوير في المحررات الرسمية الثابتة بالأوراق .