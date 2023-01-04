أخبار البورصة اليوم الأربعاء 4-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، وجلاكسو سميثكلاين، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 220.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 255.5 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 42.2 ألف سهم، 1.35 مليون سهم، 50 ألف سهم، 250 ألف سهم، 17 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركات البنك المصري الخليجي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 6784 سهم، 15036 سهم، 400 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، 150 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 210 ألف سهم، 164.5 ألف سهم، 90.4 ألف سهم، 10803 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 280 ألف سهم، 8501 سهم، 70560 سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.



أسهم خزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد شراء الأولى عدد 2.9 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.39%، والثانية مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.355%، والثالثة 122 ألف سهم.



الرقابة المالية أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2294 لسنة 2022، بالسماح لشركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية بعد وقفها لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نية شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية -باكين من خلالها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة، وذلك للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من رأس مال الشركة المستهدفة حفاظًا على استمرار قيدها بالبورصة وفقًا لقواعد القيد وبسعر مبدئي 30 جنيه للسهم، وأن السعر النهائي سيحدد بناءً على نتائج الفحص النافي للجهالة على الشركة المستهدفة.

كابو

أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، تعجيل سداد كامل قيمة القرض الممنوح من البنك المصري لتنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحرص على سداد التزاماتها المالية، وفي ضوء البدء في خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة.