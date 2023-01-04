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الأربعاء، 04 يناير 2023 03:49 م
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البورصة المصرية تسجل أعلى قيمة سوقية في تاريخها بـ1.013 تريليون جنيه

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:36 م
البورصة المصرية تسجل أعلى قيمة سوقية في تاريخها بـ1.013 تريليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، أعلى قيمة في تاريخه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه، متجاوزًا أعلى مستوى وصل إليه وبلغ 1.008 تريليون جنيه في إبريل عام 2018، كما بلغت عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.
 
وحلت البورصة المصرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
 
وفيما يتعلق بأداء مؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) لعدد من الدول العربية (مقومًا بالدولار، قال رامي الدكاني، إن مؤشر MSCI مصر ارتفع بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022 متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال عام 2022.

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